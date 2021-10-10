Следователи выясняют обстоятельства жесткой посадки самолета L-400

Следователи выясняют обстоятельства авиационного происшествия под Мензелинском — по предварительной информации, самолёт L-400 совершил жесткую посадку. Об этом сообщили в СУ СК РФ по РТ.

Борт вылетел из Мензелинска в 9 утра и почти сразу связь с ним была потеряна. На борту находились более 20 человек.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Совместно с представителями Приволжской транспортной прокуратуры устанавливаются все обстоятельств и причины происшествия.

Подробнее о жесткой посадке самолета — в материале «Реального времени».