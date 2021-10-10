МЧС: из упавшего под Мензелинском самолета извлекли тела шестерых погибших

Фото: МЧС РТ

Из упавшего под Мензелинском самолета деблокировали шесть человек без признаков жизни. Об этом рассказали в ГУ МЧС РФ по РТ.

Как как ранее сообщила руководитель пресс-службы президента Лилия Галимова, после падения 7 пострадавших доставили в Мензелинскую ЦРБ. Один пациент в крайне тяжелом состоянии. Решается вопрос о транспортировке остальных пациентов в БСМП Челнов и РКБ силами санитарной авиации Минздрава РТ.

Подробнее о жесткой посадке самолета — в материале «Реального времени».