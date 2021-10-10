В Татарстане остается закончить капремонт в шести детсадах

В Татарстане ремонт остается закончить в шести детских садах. Об этом сегодня рассказал на совещании в Доме правительства министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

В сфере образования республика реализует три программы по капремонту. В этом году в них включены 413 объектов.

В 43 детских садах ремонт завершен, осталось закончить работы на шести объектах. Также завершен ремонт во всех 10 коррекционных и 33 муниципальных школах. Отремонтированы 116 функциональных зон, выполнены программные мероприятия по организации «Доступной среды» в четырех образовательных учреждениях.

Всего в Татарстане действуют 27 программ, из которых 12 завершилось. На 9 октября выполнение программ капитального ремонта по всем программам оценивается в 92%.

Ольга Шагиева