В Татарстане завершается реализация программы капремонта объектов социальной и культурной сферы
В Татарстане завершается реализация республиканских программ капитального ремонта объектов социальной и культурной сферы. Об этом на субботнем совещании в Доме правительства доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.
В программу капремонта объектов социальной и культурной сферы включены 3,5 тысячи объектов, объем финансирования составляет более 23 млрд рублей.
Всего в Татарстане действуют 27 программ, из которых 12 завершилось. На 9 октября выполнение программ капитального ремонта по всем программам оценивается в 92%.
На этой неделе сообщалось, что в Татарстане отремонтируют центры занятости, реабилитационные центры и психоневрологические интернаты. Всего восемь объектов. На эти цели направят 88,7 млн рублей.
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