В Набережных Челнах прошел субботник по благоустройству и уборке

В Набережных Челнах прошел субботник по благоустройству и уборке территории города. Об этом сообщается на сайте исполкома.

Вдоль 16-го комплекса по улице Беляева, проспекта Мира вдоль Медгородка, проспекта Дружбы народов от Мира до Московского, проспекта Мира со стороны 3/01 организована уборка листвы. Всего собрано 30 кубометров листвы.

Фото: nabchelny.ru

Также высажено 100 рябин возле 40-го комплекса, убрана листва по проспекту Мира вдоль 3/01, студентами филиала КФУ очищена территория вдоль учебного здания 1/13 по проспектам Вахитова и Мира.

В рамках акции выполнена очистка газонов от листвы вдоль домов 40/7, 38/13/1, убран мусор с территории береговой зоны в Чаллы Яр.143 дерева высажены вдоль проспекта Яшьлек.

Всего за сентябрь — октябрь в Челнах высадили 8 128 деревьев и кустарников.

Также сегодня в Татарстане прошла всероссийская акция «Сохраним лес». Свыше 20 тыс. волонтеров посадили 1,2 млн саженцев на площади свыше 300 га в районах РТ.

Ольга Шагиева