В Татарстане прошла акция «Сохраним лес» — волонтеры посадили 1,2 млн саженцев
В Татарстане прошла всероссийская акция «Сохраним лес». Свыше 20 тыс. волонтеров посадили 1,2 млн саженцев на площади свыше 300 га в районах РТ.
Центральной локацией проведения мероприятия стала территория Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) в Казани. Свыше 300 сосен и елей было высажено там в честь врачей, которые работали в период пандемии. В мероприятии принял участие президент РТ Рустам Минниханов.
— Татарстан уже в третий раз присоединяется к акции «Сохраним лес». Сегодня сажают деревья во всех муниципальных районах республики, — сказал президент РТ.
Под Казанью акция прошла еще на четырех площадках — возле сел Тарлаши и Старое Шигалеево, а также рядом с жилмассивом Кульсеитово и возле деревни Ивановка, сообщили в пресс-службе руководителя региона.
В прошлом году в республике было высажено более 1,2 млн саженцев на площади более 310 га. За 10 лет удалось посадить деревья на площади более 6,5 тысячи га.
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