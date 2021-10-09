В Татарстане прошла акция «Сохраним лес» — волонтеры посадили 1,2 млн саженцев

Фото: пресс-служба ДРКБ

В Татарстане прошла всероссийская акция «Сохраним лес». Свыше 20 тыс. волонтеров посадили 1,2 млн саженцев на площади свыше 300 га в районах РТ.

Центральной локацией проведения мероприятия стала территория Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) в Казани. Свыше 300 сосен и елей было высажено там в честь врачей, которые работали в период пандемии. В мероприятии принял участие президент РТ Рустам Минниханов.

Фото: пресс-служба ДРКБ

— Татарстан уже в третий раз присоединяется к акции «Сохраним лес». Сегодня сажают деревья во всех муниципальных районах республики, — сказал президент РТ.

Под Казанью акция прошла еще на четырех площадках — возле сел Тарлаши и Старое Шигалеево, а также рядом с жилмассивом Кульсеитово и возле деревни Ивановка, сообщили в пресс-службе руководителя региона.

В прошлом году в республике было высажено более 1,2 млн саженцев на площади более 310 га. За 10 лет удалось посадить деревья на площади более 6,5 тысячи га.

Алексей Нечаев