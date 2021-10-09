WADA отозвало аккредитацию московской антидопинговой лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) лишило аккредитации московскую антилопинговую лабораторию, сообщается на сайте организации.

— Исполнительным комитетом WADA была одобрена рекомендация Дисциплинарного комитета WADA об отмене «утвержденного» статуса Национальной антидопинговой лаборатории в Москве. Лаборатория не имеет права проводить любую работу, связанную с анализом образцов крови, — говорится в заявлении.

Московская лаборатория может обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде в течение 21 дня с момента его получения.

В прошлом году WADA временно лишило лицензии московскую антидопинговую лабораторию. В течение периода приостановки аккредитации московской лаборатории было запрещено выполнять любую работу, связанную с анализом образцов крови для биологического паспорта спортсмена.



Алексей Нечаев