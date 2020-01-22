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WADA отозвало лицензию московской антидопинговой лаборатории

22:07, 22.01.2020
WADA отозвало лицензию московской антидопинговой лаборатории
Фото: tvc.ru

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно лишило лицензии московскую антидопинговую лабораторию.

В течение периода приостановки аккредитации московской лаборатории
запрещено выполнять любую работу, связанную с анализом образцов крови
для биологического паспорта спортсмена, сообщается на сайте агентства.

Ранее исполком WADA принял решение отстранить Россию на 4 года от участия в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и
чемпионаты мира. Такие санкции были приняты из-за манипуляций с данными
московской лаборатории.

Спорт
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