WADA отозвало лицензию московской антидопинговой лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно лишило лицензии московскую антидопинговую лабораторию.
В течение периода приостановки аккредитации московской лаборатории
запрещено выполнять любую работу, связанную с анализом образцов крови
для биологического паспорта спортсмена, сообщается на сайте агентства.
Ранее исполком WADA принял решение отстранить Россию на 4 года от участия в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и
чемпионаты мира. Такие санкции были приняты из-за манипуляций с данными
московской лаборатории.
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