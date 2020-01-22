WADA отозвало лицензию московской антидопинговой лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно лишило лицензии московскую антидопинговую лабораторию.

В течение периода приостановки аккредитации московской лаборатории

запрещено выполнять любую работу, связанную с анализом образцов крови

для биологического паспорта спортсмена, сообщается на сайте агентства.

Ранее исполком WADA принял решение отстранить Россию на 4 года от участия в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и

чемпионаты мира. Такие санкции были приняты из-за манипуляций с данными

московской лаборатории.

