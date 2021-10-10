Где и как получить QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе

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Как получить QR-код о вакцинации, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Сначала надо убедиться, что есть подтвержденная учетная запись на портале Госуслуги. В течение суток после второй прививки QR-код придет в личный кабинет. Если его не будет, то следует обратиться в медучреждение, где была пройдена вакцинация, или на горячую линию 122.

У тех, кто переболел коронавирусом в последние 6 месяцев, также появится QR-код. Если человек не обращался к врачу во время болезни, то кода не будет. Во время ревакцинации QR-код появится после первой дозы вакцины.

Управление Роспотребнадзора по Татарстану разъяснило, куда будут пускать татарстанцев с медотводом и можно ли попасть без QR-кода в ТЦ. Подробнее — в материале «Реального времени».

Алексей Нечаев