В Казани сегодня воздух прогреется до +13 градусов
В Казани сегодня будет облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь, сообщили в Гидрометцентре Татарстана.
Согласно прогнозу синоптиков, ветер будет западный, северо-западный умеренный. Утром температура воздуха составит 0..+5˚. Днем максимально воздух прогреется до +8..+13˚.
В Казани температура воздуха днем составит +11..+13˚.
Ранее в Гидрометцентре Татарстана прогнозировали запоздалое бабье лето в октябре благодаря обширному антициклону.
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