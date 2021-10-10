Новости общества

07:53 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани сегодня воздух прогреется до +13 градусов

06:26, 10.10.2021
В Казани сегодня воздух прогреется до +13 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В Казани сегодня будет облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь, сообщили в Гидрометцентре Татарстана.

Согласно прогнозу синоптиков, ветер будет западный, северо-западный умеренный. Утром температура воздуха составит 0..+5˚. Днем максимально воздух прогреется до +8..+13˚.

В Казани температура воздуха днем составит +11..+13˚.

Ранее в Гидрометцентре Татарстана прогнозировали запоздалое бабье лето в октябре благодаря обширному антициклону.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также