На Кубани завершилось российско-пакистанское учение «Дружба-2021»

Завершилось российско-пакистанское учение «Дружба-2021». Оно проходило на полигоне Молькино в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

— В учении приняли участие около 200 военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации и Исламской Республики Пакистан. Перед церемонией закрытия гостям были представлены совместные показательные действия групп спецназа двух стран по штурму условного населенного пункта «Егорово» с земли и с вертолета, — говорится в сообщении.

Пакистанским военным было передано российское вооружение и экипировка. Учение проходило в период с 28 сентября по 9 октября.

Россия на учениях «Запад-2021» впервые применила роботы разведки и огневой поддержки «Уран-9» и «Нерехта», сообщили в Министерстве обороны РФ.

Алексей Нечаев