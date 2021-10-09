Вчера в мобильных пунктах вакцинации в Татарстане привили 1,5 тысячи человек

За вчерашний день мобильными пунктами вакцинации в Татарстане воспользовались почти 1,5 тысячи человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Пункты вакцинации в торговых центрах и дворцах культуры посетили 1 442 жителя республики. В Казани — 918 человек, из них первый компонент получили 786 человек, еще 112 — второй. На повторную прививку пришли 20 человек.

В Набережных Челнах в мобильных пунктах привились 164 человека, там в ТЦ вводят только первый компонент вакцины. В Альметьевске пришли 97 человек, из которых 79 получили первую дозу, 17 — вторую и один человек — повторную прививку.

До 10 октября мобильные пункты будут работать:

Казань: ТЦ «Мега», ТЦ «Южный», ТЦ «Парк Хаус» (ежедневно с 10:00 до 20:00)

Сбербанк (Пушкина, 4) с понедельника по пятницу с 9:00 до 14:00

Культурные центры: КЦ «Сайдаш» (с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00), КЦ «Московский» (с понедельника по субботу с 10:00 до 19:00), КДК им. В.И. Ленина (с понедельника по пятницу с 13:00 до 19:00)

Набережные Челны, ТЦ «Омега» (ежедневно с 13:00 до 19:00)

Альметьевск, ТЦ «Панорама» (по будням с 16:00 до 20:00, в выходные с 12:00 до 18:00)

Вчера в Татарстане вакцинировали от COVID-19 больше 10 тысяч человек.

Ольга Шагиева