Вчера в мобильных пунктах вакцинации в Татарстане привили 1,5 тысячи человек
За вчерашний день мобильными пунктами вакцинации в Татарстане воспользовались почти 1,5 тысячи человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
Пункты вакцинации в торговых центрах и дворцах культуры посетили 1 442 жителя республики. В Казани — 918 человек, из них первый компонент получили 786 человек, еще 112 — второй. На повторную прививку пришли 20 человек.
В Набережных Челнах в мобильных пунктах привились 164 человека, там в ТЦ вводят только первый компонент вакцины. В Альметьевске пришли 97 человек, из которых 79 получили первую дозу, 17 — вторую и один человек — повторную прививку.
До 10 октября мобильные пункты будут работать:
- Казань: ТЦ «Мега», ТЦ «Южный», ТЦ «Парк Хаус» (ежедневно с 10:00 до 20:00)
- Сбербанк (Пушкина, 4) с понедельника по пятницу с 9:00 до 14:00
- Культурные центры: КЦ «Сайдаш» (с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00), КЦ «Московский» (с понедельника по субботу с 10:00 до 19:00), КДК им. В.И. Ленина (с понедельника по пятницу с 13:00 до 19:00)
- Набережные Челны, ТЦ «Омега» (ежедневно с 13:00 до 19:00)
- Альметьевск, ТЦ «Панорама» (по будням с 16:00 до 20:00, в выходные с 12:00 до 18:00)
Вчера в Татарстане вакцинировали от COVID-19 больше 10 тысяч человек.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым