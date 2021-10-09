Представительство казанского ИТ-парка открылось в Сабинском районе РТ

Фото: Максим Платонов

В Сабинском районе Татарстана открылось представительство казанского ИТ-парка. В районе он будет работать в рамках новой программы по транслированию опыта технопарка в муниципалитетах республики, рассказали в пресс-службе Минцифры Татарстана.

ИТ-парк включает в себя коворкинг на десять рабочих мест. До конца 2022 года ИТ-парк постоит собственное здание на 400 кв. метров, в них будут находиться open space, учебные классы и офисы.

Еще два представительства до конца года также будут открыты в Чистопольском и Елабужском районах.

Ранее в Татарстане снизили налоговую ставку с 6% до 1% для IT-компаний, которые работают в республике и являются резидентами технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк».



Ольга Шагиева