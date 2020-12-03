В Татарстане снизили налоговую ставку для IT-компаний

Фото: Максим Платонов

В Татарстане снизили налоговую ставку с 6% до 1% для IT-компаний, которые работают в республике и являются резидентами технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



Так, для IT-компаний республики устанавливается упрощенный налоговой режим в 1% по статье «Доход» и 5% по статье «Доход минус расход» (ранее налоговая ставка составляла 6% и 10% соответственно). При этом 90% дохода IT-компании должны соответствовать кодам 62 «Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги» и 63 «Деятельность в области информационных технологий» в классификаторе видов экономической деятельности.

В программе могут принять участие компании, в которых работает не более 100 человек, а годовая выручка составляет до 150 млн рублей. Также таким предприятиям нужно заключить соглашение об инновационной деятельности с технопарком в сфере высоких технологий «ИТ-парк». Сейчас власти прорабатывают возможность заключения соглашения, которое предоставит компаниям статус «удаленного резидента». Таким образом, IT-предприятию будет не обязательно территориально располагаться в здании технопарка.

Ожидается, что благодаря такой программе Татарстан сможет привлечь порядка 200 компаний. Это создаст 3 тысячи новых рабочих мест и 1 178,9 млн рублей налоговых поступлений в бюджет республики. Подобная система налогообложения уже действует в 24 российских регионах, например в Санкт-Петербурге, Башкортостане, Удмуртии, Пермском крае и др. Такая система действует и в Иннополисе, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Нововведения вступают в силу с 1 января 2021 года, следует из документа.

О налоговых льготах для IT-индустрии ранее сообщал глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин. Подробности — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина