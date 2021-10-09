Туроператоры предложили возобновить программу туристического кешбэка в следующем году

Ассоциация туроператоров России (АТОР) предложила продлить программу туристического кешбэка в 2022 году. Соответствующие письма направлены премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и руководителю Ростуризма Зарине Догузовой.

Программа кешбэка дает регионам от 5 до 25% дополнительного турпотока. На «горячую линию» АТОР поступает более тысячи звонков от россиян, которые интересуются сроками проведения следующей программы, и участвующим в ней туроператорам.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Наиболее оптимальным для потребителей и бизнеса станут даты с 10 января по апрель и с 1 октября до конца декабря 2022 года. При этом для речных круизов программа может включать и выезды туристов в мае, июне и сентябре, пишет ТАСС.

В сентябре глава Ростуризма Зарина Догузова сообщала, что ведомство собирается запускать продажи турпакетов с новым этапом кешбэка. Это может произойти в ноябре — декабре 2021 года.

10 сентября в России завершились продажи туров и проживания в отелях с кешбэком. С начала года, по предварительным данным, программой воспользовались более 1,6 млн россиян, которые купили туры с проживанием в отелях с кешбэком в 2021 году более чем на 34 млрд рублей. Им в качестве кешбэка вернулось около 6,7 млрд рублей.

Татьяна Леухина