Ростуризм планирует запустить новый этап туристического кешбэка

Фото: Максим Платонов (архив)

Ростуризм собирается запускать продажи турпакетов с новым этапом кешбэка. Это может произойти в ноябре-декабре 2021 года, сообщила глава ведомства Зарина Догузова.

В дополнительном финансировании программы пока нет необходимости. Ведомство надеется, что выделенных на следующий год 5 млрд рублей хватит для стимулирования низкого сезона: зима-начало весны и осень-зима.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Со следующего года мы выходим на целевую картину того, что эта программа — исключительно на низкий сезон. В высокий кешбэк не целесообразен, — приводит «РИА Новости» ее слова.

Ранее Догузова заявила, что внутренний туристический поток вернется к уровню допандемийного 2019-го уже в текущем году. Полное восстановление турпотока прогнозируется при условии активной динамики.



Сегодня в столицу Татарстана прибыл первый субсидированный чартерный рейс «Москва — Казань». Новые чартеры организованы также в Тюменскую область. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина