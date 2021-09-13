Ростуризм планирует запустить новый этап туристического кешбэка
Ростуризм собирается запускать продажи турпакетов с новым этапом кешбэка. Это может произойти в ноябре-декабре 2021 года, сообщила глава ведомства Зарина Догузова.
В дополнительном финансировании программы пока нет необходимости. Ведомство надеется, что выделенных на следующий год 5 млрд рублей хватит для стимулирования низкого сезона: зима-начало весны и осень-зима.
— Со следующего года мы выходим на целевую картину того, что эта программа — исключительно на низкий сезон. В высокий кешбэк не целесообразен, — приводит «РИА Новости» ее слова.
Ранее Догузова заявила, что внутренний туристический поток вернется к уровню допандемийного 2019-го уже в текущем году. Полное восстановление турпотока прогнозируется при условии активной динамики.
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