Сельхозпроизводителей Татарстана поздравили с Днем работника сельского хозяйства — видео
Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил сельхозпроизводителей и тружеников отрасли сельского хозяйства республики с профессиональным праздником — Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
На сегодняшний день в республике уделяется особое внимание развитию села — здесь живет около четверти татарстанцев, отметил глава республики. Особо отличившихся труженников наградили государственными наградами. В списке награждаемых — 21 работников сельскохозяйственной отрасли.
Ранее президент России присвоил главе Актанышского района Татарстана Энгелю Фаттахову звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ».ОбществоВластьПромышленностьАгропром Татарстан
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