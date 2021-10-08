Новости общества

23:50 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сельхозпроизводителей Татарстана поздравили с Днем работника сельского хозяйства — видео

22:58, 08.10.2021
Сельхозпроизводителей Татарстана поздравили с Днем работника сельского хозяйства — видео
Фото: скриншот / youtube.com

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил сельхозпроизводителей и тружеников отрасли сельского хозяйства республики с профессиональным праздником — Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На сегодняшний день в республике уделяется особое внимание развитию села — здесь живет около четверти татарстанцев, отметил глава республики. Особо отличившихся труженников наградили государственными наградами. В списке награждаемых — 21 работников сельскохозяйственной отрасли.

Ранее президент России присвоил главе Актанышского района Татарстана Энгелю Фаттахову звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ».

ОбществоВластьПромышленностьАгропром Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также