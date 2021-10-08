В Казани в пятницу вечером образовались 7-балльные пробки

В Казани в пятницу вечером образовались 7-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты» по состоянию на 18.25.

Движение затруднено на улице Академика Арбузова, проспекте Победы, Мамадышском тракте. Пробки образовались на улицах Николая Ершова, Аделя Кутуя, Вишневского.

Заторы наблюдаются на улицах Татарстан, Пушкина, Лево-Булачной, Павлюхина, Назарбаева, Тукая. Также движение затруднено на улицах Фрунзе, Максимова, Большой Крыловке.