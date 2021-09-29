Минюст включил издателя и главреда «Медиазоны», а также «ОВД-инфо» в реестр иноагентов

Минюст дополнил реестры иностранных СМИ и незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, сообщает RT.



В их число попали издатель «Медиазоны» Петр Верзилов и главный редактор этого издания Сергей Смирнов. В реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, также включили общество с ограниченной ответственностью «ЗП» и общество с ограниченной ответственностью «Зона права».

В реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, включили медиапроект «ОВД-Инфо».

В реестре НКО выполняющими функции иностранного агента оказались автономная некоммерческая организация «Нижегородский центр немецкой и европейской культуры» и ивановская областная общественная организация «Центр гендерных исследований».

Фото: realnoevremya.ru

В сентябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что закон об иноагентах в России не станут отменять, потому что он позволяет противостоять давлению на российских журналистов и попыткам влияния на российскую политическую жизнь из-за рубежа.

Маргарита Головатенко