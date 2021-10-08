Google грозит новый штраф на 8 млн рублей за отказ удалить запрещенную в России информацию

Google вновь грозит штраф за отказ удалить запрещенную в России информацию. Компанию могут обязать выплатить 8 млн рублей.

В московский суд поступило два протокола в отношении Google по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. По каждому из них компании может грозить штраф в 4 млн рублей.

Суд планирует рассмотреть материалы и принять решение по ним 8 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на 422-й мировой судебный участок Таганского района Москвы.

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В конце сентября в столице суд оштрафовал Google за отказ удалить запрещенную в России информацию на 6,5 млн рублей по двум протоколам. На тот момент общая сумма наложенных в российских судах штрафов на компанию достигла 39 млн рублей.



Татьяна Демина