Суд в Москве оштрафовал Google на 6,5 млн рублей за неудаление запрещенного в России контента

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал американскую компанию Google за отказ удалить запрещенную в России информацию на 6,5 млн рублей по двум эпизодам, сообщает ТАСС.



Так, суд признал компанию виновной по еще двум эпизодам неудаления запрещенной в РФ информации. С учетом последнего штрафа общая сумма наложенных в российских судах штрафов составила 39 млн рублей.

Вчера Google обжаловала три постановления мирового судьи, согласно которым она была обязана уплатить 6 млн рублей штрафа за отказ удалить запрещенный в России контент. Дату судебных заседаний пока не назначили.

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10 сентября в мировом суде Москвы сообщили, что американской компании грозит штраф в 4 млн рублей. Причины все те же — отказ удаления запрещенного контента в России (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ «Неудаление владельцем информационного ресурса в сети Интернет информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ»). Это максимальное наказание по такой статье — размер штрафа для юридических лиц колеблется от 800 до 4 млн рублей.

В августе Google оштрафовали на 14 млн рублей за отказ удалить запрещенную в России информацию. Суд в Москве признал компанию виновной в совершении пяти административных правонарушений.

Маргарита Головатенко