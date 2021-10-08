В Бугульме по подозрению в убийстве полицейские задержали 22-летнего парня

В дежурную часть отдела МВД России по Бугульминскому району поступило сообщение, что в реке Бобровка недалеко от села Петровка обнаружено тело мужчины. На место выехала следственно-оперативная группа отдела полиции и сотрудники следственного комитета.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и разыскали свидетелей. Убитым оказался 38-летний житель Туймазинского района. В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан подозреваемый — ранее судимый 22-летний житель Лениногорска. Полицейским злоумышленник пояснил, что конфликт с убитым произошел на фоне распития алкогольных напитков, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Фото: МВД по РТ

Следственными органами в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ «Убийство».

Ранее в Казани между домами 42 и 28б по улице Рихарда Зорге с признаками насильственной смерти было обнаружено тело 44-летнего уроженца Набережных Челнов. Правоохранительные органы подозревают в убийстве 48-летнего местного жителя.

Алексей Нечаев