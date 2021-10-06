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Нобелевскую премию 2021 года по химии присудили за новые методы синтеза молекул

12:55, 06.10.2021 1
Нобелевскую премию 2021 года по химии присудили за новые методы синтеза молекул
Фото: twitter.com/NobelPriz

Нобелевскую премию 2021 года по химии получили ученые Биньямин Лист и Дэвид Макмиллан. Они удостоились награды за новые методы синтеза молекул.

В прошлом году Нобелевскую премию по химии получили Эмманюэль Шарпантье и Дженнифер Даудна за изобретение метода редактирования генома CRISPR/Cas9.

Накануне Нобелевский комитет объявил имена лауреатов Нобелевской премии по физике 2021 года. Ими стали Сюкуро Манабэ, Клаус Хассельман «за физическое моделирование климата Земли, количественную оценку изменчивости и надежное прогнозирование глобального потепления» и Джорджо Паризи «за открытие взаимодействия беспорядка и флуктуаций в физических системах от атомов до планетарных масштабов».

Татьяна Демина
Общество

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:01
    Молодцы японцы, немцы и итальянцы, если не ошибся. Нас там никогда не будет.
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