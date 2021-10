Нобелевскую премию 2021 года по химии присудили за новые методы синтеза молекул

Нобелевскую премию 2021 года по химии получили ученые Биньямин Лист и Дэвид Макмиллан. Они удостоились награды за новые методы синтеза молекул.

В прошлом году Нобелевскую премию по химии получили Эмманюэль Шарпантье и Дженнифер Даудна за изобретение метода редактирования генома CRISPR/Cas9.



BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Benjamin List and David W.C. MacMillan “for the development of asymmetric organocatalysis.” pic.twitter.com/SzTJ2Chtge