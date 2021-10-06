Нобелевскую премию 2021 года по химии присудили за новые методы синтеза молекул
Нобелевскую премию 2021 года по химии получили ученые Биньямин Лист и Дэвид Макмиллан. Они удостоились награды за новые методы синтеза молекул.
В прошлом году Нобелевскую премию по химии получили Эмманюэль Шарпантье и Дженнифер Даудна за изобретение метода редактирования генома CRISPR/Cas9.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2021
The 2021 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Benjamin List and David W.C. MacMillan “for the development of asymmetric organocatalysis.” pic.twitter.com/SzTJ2Chtge
Накануне Нобелевский комитет объявил имена лауреатов Нобелевской премии по физике 2021 года. Ими стали Сюкуро Манабэ, Клаус Хассельман «за физическое моделирование климата Земли, количественную оценку изменчивости и надежное прогнозирование глобального потепления» и Джорджо Паризи «за открытие взаимодействия беспорядка и флуктуаций в физических системах от атомов до планетарных масштабов».
комментарии