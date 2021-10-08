Минниханов: институт самозанятых показал свою эффективность

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Институт самозанятых показал свою эффективность, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе ежегодного послания Государственному совету РТ.

Он добавил, что нужно продолжить работу по поддержки самозанятых. Основная задача власти — создавать условия, чтобы самозанятые могли развивать свой бизнес, а в дальнейшем становиться предпринимателями и создавать новые рабочие места, подытожил президент РТ.

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Замглавы Минэкономразвития России Татьяна Илюшникова недавно назвала лидеров среди регионов по численности зарегистрированных самозанятых — среди них оказался Татарстан. Число самозанятых в Москве составило 976,5 тыс. человек, или 30,5% от общего количества. Второе место принадлежит Московской области — 378,3 тыс. человек (11,8%), тройку замыкает Санкт-Петербург — 274,7 тыс. (8,6%). Татарстан находится на четвертом месте — 221,5 тыс.



Алексей Нечаев