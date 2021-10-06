Татарстан попал в число регионов-лидеров по количеству самозанятых

Замглавы Минэкономразвития России Татьяна Илюшникова назвала лидеров среди регионов по численности зарегистрированных самозанятых — среди них оказался Татарстан.



Число самозанятых в Москве составило 976,5 тыс. человек, или 30,5% от общего количества. Второе место к Московской области — 378,3 тыс. человек, 11,8%, тройку замыкает Санкт-Петербург — 274,7 тыс., 8,6%. Татарстан находится на четвертом месте — 221,5 тыс., 7%, а на пятом — Краснодарский край (148,9 тыс., 5%).

Однако, если рассчитать число самозанятых на 1 тыс. жителей региона, Татарстан оказывается на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга. В республике приходится 36 самозанятых на 1 тыс. жителей, в Москве и северной столице — 56 и 38 соответственно. В топ-5 в данном случае входят Московская и Калужская области — 33 и 23 самозанятых на 1 тыс. жителей соответственно.

По словам Татьяны Илюшниковой, порядка половины самозанятых применяют этот налоговый режим для подработки, совмещая ее с основной деятельностью, сообщает ТАСС.

Фото: pixabay.com

Режим самозанятых начал работать в России в качестве пилотного проекта с 1 января 2019 года. Он стартовал в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. Уже с начала 2020-го этот режим стал доступен в 23 российских регионах, а с 1 июля — во всех регионах.

В сентябре Татарстан вошел в число российских регионов с наибольшим доходом, приходящимся на одного самозанятого. В список попали также Москва, Подмосковье, Чукотский автономный округ и Санкт-Петербург.

На днях в России заработала «Платформа «Мои самозанятые». Это официальная электронная площадка, осуществляющая обмен данными с ФНС России, которая автоматически проверяет наличие у исполнителя статуса самозанятого перед заключением договора и каждой оплатой, регистрирует его профессиональный доход, отслеживает доступный лимит, получает и хранит закрывающие документы.

Маргарита Головатенко