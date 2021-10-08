Минниханов: наша задача привлекать на спортивные объекты как можно больше граждан

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В Татарстане созданы все условия для занятия физической культурой и спортом. Об этом рассказал президент республики Рустам Минниханов в ходе ежегодного послания Государственному совету РТ.

Он обратил внимание, что в Татарстане действует свыше 11 тыс. спортивных объектов. К сожалению, не все они эффективно используются, добавил президент РТ. В ряде районов доля занимающихся спортом ниже среднереспубликанского значения.

— Наша задача привлекать на спортивные объекты как можно больше граждан. Прежде всего детей, — сказал Минниханов.

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О развитости спортивной инфраструктуры в Татарстане Минниханов говорил ранее, отвечая на вопрос о возможности проведения в Казани Олимпийских игр. Тогда он рассказал, что столица республики в последние годы принимала нескольких крупных спортивных событий, благодаря чему в ней имеется хорошая инфраструктура. В связи с этим никаких проблем для проведения в городе Олимпийских игр в 2036 году нет.



Алексей Нечаев