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Минниханов: наша задача привлекать на спортивные объекты как можно больше граждан

10:37, 08.10.2021 2
Минниханов: наша задача привлекать на спортивные объекты как можно больше граждан
Фото: скриншот

В Татарстане созданы все условия для занятия физической культурой и спортом. Об этом рассказал президент республики Рустам Минниханов в ходе ежегодного послания Государственному совету РТ.

Он обратил внимание, что в Татарстане действует свыше 11 тыс. спортивных объектов. К сожалению, не все они эффективно используются, добавил президент РТ. В ряде районов доля занимающихся спортом ниже среднереспубликанского значения.

— Наша задача привлекать на спортивные объекты как можно больше граждан. Прежде всего детей, — сказал Минниханов.

скриншот

О развитости спортивной инфраструктуры в Татарстане Минниханов говорил ранее, отвечая на вопрос о возможности проведения в Казани Олимпийских игр. Тогда он рассказал, что столица республики в последние годы принимала нескольких крупных спортивных событий, благодаря чему в ней имеется хорошая инфраструктура. В связи с этим никаких проблем для проведения в городе Олимпийских игр в 2036 году нет.

Алексей Нечаев
ОбществоВластьСпортИнфраструктура Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 11:14
    И для этого введем QR коды и не будем пускать без прививок
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  • Анонимно 11:44
    Да,да,непгеменно!Самое время.Но лучше бы занялись работой Минздрава.За последние годы не подготовлено ни одного специалиста для проведения операций по поводу аденомы простаты-бича мужчин-методом эмболии.Сами чиновничьё,говорят,делают в Москве или за рубежом,но у меня ни полумиллиона,нипутей в М.,ни времени нет,а дело идет к инвалидности.
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