Синоптик пообещал россиянам зимой много оттепелей и сильные похолодания
В России частые оттепели и периоды сильного похолодания ожидаются грядущей зимой. Об этом сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Прогноз на грядущую зиму, который подготовил Росгидромет, по сравнению с прогнозами центров в других странах отличается более низкими температурами.
— По данным Росгидромета, будут заметные и сильные понижения температуры, но будут и частые оттепели этой зимой, — приводит ТАСС его слова.
По предварительному прогнозу, в большинстве регионов европейской части России температура будет в пределах нормы или чуть выше.
На прошлой неделе профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев рассказал, какой будет зима в Казани.Общество
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