Синоптик пообещал россиянам зимой много оттепелей и сильные похолодания

Фото: Максим Платонов

В России частые оттепели и периоды сильного похолодания ожидаются грядущей зимой. Об этом сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Прогноз на грядущую зиму, который подготовил Росгидромет, по сравнению с прогнозами центров в других странах отличается более низкими температурами.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— По данным Росгидромета, будут заметные и сильные понижения температуры, но будут и частые оттепели этой зимой, — приводит ТАСС его слова.

По предварительному прогнозу, в большинстве регионов европейской части России температура будет в пределах нормы или чуть выше.

На прошлой неделе профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев рассказал, какой будет зима в Казани.