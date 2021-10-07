В Челнах организаторов бойкота АЗС вызвали в правоохранительные органы

Набережночелнинские правоохранительные органы вызвали координаторов массового бойкота АЗС, чтобы предупредить их о недопущении массовых беспорядков, сообщает chelny.biz.



Как пишет издание, стартовавшая в Челнах акция против повышения цен на топливо не только распространилась по Татарстану, но и вышла за его пределы. В связи с этим правоохранители хотели убедиться в том, что активисты не планируют каких-либо радикальных действий.

«Я объяснил, что нам это тоже не нужно. Нормально разошлись. Нам не запрещают активность. Мы же не нарушаем законы. Статью Конституции о свободе слова никто не отменял», — прокомментировал один из координаторов Рустам Хаметов.

По его словам, в telegram-чате появлялись провокаторы и подстрекатели беспорядков, но их удаляли из группы. Сейчас в челнинской группе 4 300 человек. Аналогичные чаты создали в Казани и Нижнекамске. Альметьевск, Башкирия, Тольятти, Сызрань, Архангельск и Красноярск тоже думают над созданием подобных чатов, сказал Рустам Хаметов.

Фото: realnoevremya.ru

В сентябре в Набережных Челнах жители города решили бойкотировать автозаправки из-за резкого роста цен на топливо. Продавцы топлива в Челнах считают, что бойкот не отразится на прибыли, поскольку в Татарстане с февраля оптовая цена топлива выше розничной.

Маргарита Головатенко