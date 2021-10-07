«Мы понимаем, что цифровизация несет в себе благо, но…»

Фото: Максим Платонов

«Блага, которые мы получаем, не должны приводить к росту цен»

Эксперты говорят, что сейчас рыночная власть переходит от реальных производителей к IT-компаниям. И настоящими монополиями становятся цифровые платформы, которые предопределяют развитие и функционирование товарных рынков. Поэтому на первый план выходят вопросы правового регулирования в этой сфере. Эту тему сегодня обсудили в Казани на конференции «Цифровизация и право». Подробности — в материале «Реального времени».

— Мероприятие посвящено вопросам цифровизации экономики. Мы сталкиваемся с ней каждый день. Мы понимаем, что цифровизация несет в себе благо, потому что дает новые сервисы, новые возможности. Мы можем получать какие-то товары и услуги дистанционно, и это, конечно, большой плюс. Можно получать огромное количество информации через интернет. Но это благо в то же время несет в себе определенные риски. Связанные с возможностью монополизации. С тем, что появляются новые факторы власти, которые могут в последующем приводить и к ограничениям, и к злоупотреблениям, и к формированию новых ценовых политик. Вот эти процессы мы должны вовремя увидеть. Блага, которые мы получаем, не должны приводить к глобализации и изменению ситуации, росту цен, устранению с рынка тех или иных хозяйствующих субъектов, — сказал на пленарной сессии начальник правового управления ФАС Артем Молчанов.

Фото: fas.gov.ru

Артем Молчанов: «Блага, которые мы получаем, не должны приводить к глобализации и изменению ситуации, росту цен, устранению с рынка тех или иных хозяйствующих субъектов»

Эксперты единогласны в том, что сейчас мы находимся в процессе четвертой промышленной революции. Во всем мире стремительно растет доля электронной торговли в общем обороте розничной торговли. Так, в США она увеличилась с 16% в 2019 году до 21% в 2020 году, в Великобритании — с 22% до 27,5%, в Китае — с 36,6% до 44,8%, а в России — с 6 до 11%.

Впрочем, по словам члена правления Ассоциации компаний интернет-торговли Александра Васильева, в 2021 году отмечается замедление роста рынка электронной торговли, хотя он все равно продолжается. Ключевая тенденция, которая наблюдается еще с 2020 года, — уменьшение доли трансграничной торговли в общем рынке e-commerce в России. В 2021 году люди чаще всего приобретают онлайн цифровую технику, мебель и товары для дома.

«Рынок очень неконсолидирован»

Эксперт считает, что рыночная власть переходит от реальных производителей к IT-компаниям. И настоящими монополиями становятся цифровые платформы, которые предопределяют развитие и функционирование товарных рынков.

— Рынок очень неконсолидирован. Сегодня всего три компании занимают 23% на рынке. По сравнению с мировыми показателями это очень неконсолидированный рынок, — отметил Васильев.

— IT-компании становятся по сути инфраструктурой новой экономики, — сказал заместитель руководителя ФАС России Сергей Пузыревский. — Потому что большинство сделок происходит именно на этих платформах. Они обладают большой информацией, которая недоступна отдельным производителям, агрегируют ее. И получают прибыль, влияя на те товарные рынки, которые взаимосвязаны с этими реальными платформами. Это реальность, которую мы чувствуем, но пока с точки зрения правового регулирования не охватываем.

Фото: fas.gov.ru

Сергей Пузыревский: «IT-компании становятся по сути инфраструктурой новой экономики»

Неудивительно, что в сфере антимонопольного регулирования стали часто встречаться дела, связанные с деятельностью IT-компаний. Так, например, во Франции был случай, когда компания Google блокировала контекстную рекламу, предоставляя преимущество своим сервисам. Компания Booking не позволяла другим сервисам предоставлять более низкие цены, чем у нее. В 2021 году крупнейшие компании Amazon, Apple, Facebook и Google впервые одновременно отвечали перед Конгрессом США по поводу злоупотребления своим положением на рынке. Эксперты предполагают, что теперь такая тенденция, по всей вероятности, усилится.

По мнению Васильева, борьбе с монополией может способствовать развитие супераппов.

Эксперты надеются, что правительство России в скором времени внесет в Госдуму пятый антимонопольный пакет, который впервые вводит определение доминирования цифровой платформы, основанное на характерных критериях.

Мария Короткова