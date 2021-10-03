Медики Татарстана спасли парня с ножевым ранением сердца

В три часа утра в РКБ Татарстана доставили 26-летнего жителя Узбекистана: он был в состоянии опьянения и с разбитой головой. Во время оказания медицинской помощи врачи заметили, что из-под одежды пациента струится кровь.



Оказалось, что у пациента колото-резаная рана грудной клетки. Медики вызвали торакального хирурга и провели экстренное обследование. Выяснилось, что у мужчины перерезан правый желудочек сердца, больше ничего задето не было. Он потерял около полутора литров крови.

Молодого человека увезли в операционную, зашили сердце и перелили кровь. Травма не была простой: в таких случаях сердце зашивают, не останавливая сердцебиение. Заведующий торакальной хирургии №1 Валерий Матвеев провел операцию примерно за два часа.

Молодого мужчину перевели из операционной в реанимацию ближе к шести часам утра. Он уже идет на поправку, сообщили в пресс-службе РКБ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее в ДРКБ Казани врачи прооперировали ребенка с большой опухолью: к моменту операции она заняла половину легкого.

Маргарита Головатенко