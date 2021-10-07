Одобрена смета восьмого этапа проекта автодороги Москва — Казань

Фото: ГК Автодор

Главгосэкспертиза России одобрила проектную документацию на участки восьмого этапа подготовки территории строительства скоростной автомобильной дороги М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань, сообщили в пресс-службе ведомства.



В ходе работ восьмого этапа инфраструктурной подготовки территории переустроят газораспределительные сети на строящемся участке магистрали М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань с мостовым переходом через реку Волга. В РТ работы пройдут на 663 — 729 км — на отрезке от пересечения с автодорогой Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск до пересечения с автодорогой Сорочьи Горы — Шали.

Ввод дороги в эксплуатацию запланирован на 2024 год. Протяженность магистрали составляет 794 км. В ходе работ на участках дорожного строительства также реконструируют и проложат новые инженерные коммуникации.

Фото: Максим Платонов

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что в 2022 году на строительство М-12 из федерального бюджета выделят 73 млрд рублей. На дороги, по его словам, в следующем году дополнительно выделят 90 миллиардов. Ранее Главгосэкспертиза России одобрила проектно-сметную документацию на этапы подготовки территории строительства скоростной трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань.



Алексей Нечаев