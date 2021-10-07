В Набережных Челнах вновь объявили тендер на содержание парков и скверов — оно обойдется почти в 29 млн рублей

Фото: Анна Сейтумерова

Исполком Набережных Челнах объявил новый тендер на содержание парков и скверов. Выполнение работ по содержанию и уходу за зелеными насаждениями и объектами благоустройства обойдется городскому бюджету почти в 29 млн рублей.

Подрядчику предстоит ухаживать за зелеными насаждениями и объектами благоустройства в парках Сидоровском, Комсомольском и Гренада, на площади Высоцкого и Азатлык, на бульварах Тинчурина, Юных Ленинцев и Кереселидзе, на Набережной Тукая, в парке им. Бибишева в поселке ЗЯБ и Набережной Табеева.

От подрядчика требуется ухаживать за газонами, в том числе очищать территории объектов благоустройства от мусора, проводить косьбу газонов и стрижку газонных бордюров. Кроме того, в обязанности исполнителя входит уход за деревьями, кустарниками, цветниками, твердыми покрытиями тротуаров, площадок и дорог. Работы должны быть выполнены с даты заключения контракта по 31 декабря 2021 года.

Фото: Анна Сейтумерова

Предыдущий тендер на содержание парков и скверов Челнов отменили по жалобе. Тогда за работы были готовы заплатить почти 24,5 млн рублей.

Татьяна Демина