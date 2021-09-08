На содержание парков и скверов Набережных Челнов выделят почти 24,5 млн рублей

Фото: Анна Сейтумерова

На содержание парков и скверов Набережных Челнов из городского бюджета выделят почти 24,5 млн рублей. Тендер на выполнение работ по содержанию и уходу за зелеными насаждениями и объектами благоустройства размещен на портале госзакупок.

Заказчиком выступает исполком Набережных Челнов. От подрядчика требуется очищать территории объектов парков, скверов, бульваров, газонов, свалок, пустырей от мусора, проводить косьбу газонов и стрижку газонных бордюров. Кроме того, в обязанности исполнителя входит уход за деревьями, кустарниками, цветниками, твердыми покрытиями тротуаров, площадок и дорог.

Фото: Анна Сейтумерова

Подать заявку на участие в тендере можно до 15 сентября. Электронный аукцион проведут 16 сентября.

В августе после критики президента Татарстана Рустама Минниханова о ненадлежащем содержании общественных пространств мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев прошелся по паркам и скверами в старой части города. По итогам проверки он поручил привести общественные пространства в порядок: прибрать, высадить цветы, закрасить «граффити», разработать проект системы автополива газонов, привести в порядок общественные туалеты.

Татьяна Демина