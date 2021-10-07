Продажи Ford Transit выросли в 2021 году на 59%

За девять месяцев 2021 года «Соллерс Форд» продал 14 тысяч автомобилей Ford Transit, что на 59% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Автостат».

В объеме рынка легких коммерческих автомобилей в России доля Ford Transit составила 19%. Сейчас «Соллерс Форд» предлагает больше 170 модификаций спецверсий на базе этой модели.



В мае компания «Соллерс Форд» сообщила, что на четверть увеличит выпуск легких коммерческих грузовиков. Это связано с повышенным спросом покупателей на машины линейки Ford Transit.

Фото: sollersford.ru

Основной владелец ПАО «Соллерс» Вадим Швецов недавно сообщил, что в ближайшее время не планируется вводить простои на производственных мощностях из-за дефицита полупроводников, который возник из-за пандемии коронавируса и локдаунов.





Ольга Шагиева