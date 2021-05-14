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«Соллерс Форд» на четверть увеличит объем производства Ford Transit

16:29, 14.05.2021
«Соллерс Форд» на четверть увеличит объем производства Ford Transit
Фото: realnoevremya.ru

Компания «Соллерс Форд» сообщила, что на четверть увеличит выпуск легких коммерческих грузовиков. Это связано с повышенным спросом покупателей на машины линейки Ford Transit.

В этом году спрос на автомобили линейки Ford Transit бьют рекордные показатели. Для обеспечения рыночного спроса компания планирует увеличить производство. Для этого на заводе откроются больше 200 рабочих мест, пишет «Коммерсантъ».

В марте стало известно о планах ООО «Соллерс Форд» наладить в Татарстане серийное производство электрических легких грузовиков Ford Transit. Ориентировочно это может произойти в следующем году.

Ольга Плешкова
ОбществоАвтоПромышленностьМашиностроение Татарстан
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