Исследование: почти 90% офисных работников имеют проблемы с нервной системой

В России 88% офисных работников страдают от заболеваний нервной системы, не больны лишь 2% опрошенных. Об этом говорят данные компании «Альфастрахование».

В опросе приняли участие больше 2,6 тыс. сотрудников офисов крупных российских компаний разного пола и возраста. Выяснилось, что 88% респондентов имеют проблемы с нервной системой. Их беспокоят усталость, сонливость, нарушение сна, головные боли и остеохондроз. Также распространены проблемы с пищеварением, с дыханием (53%) и мочеполовой системами (51%).

Только 2% опрошенных заявили, что ничем не больны.

Чаще всего от болезней страдают женщины в возрасте от 30 до 35 лет, они жалуются на расстройства нервной системы (33%) и заболевания сердца (41%). Порядка 40% опрошенных пожаловались на проблемы с пищеварением, 35% — на проблемы с дыханием, 35% и 34% — мочеполовой и эндокринной системы.



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Среди мужчин заболевания чаще проявляются в возрасте 30—40 лет. В этом возрасте у них диагностируют расстройства нервной системы (23%), болезни пищеварительной системы (20%), дыхательной (19%) и эндокринной систем (19%), а также болезни сердца и сосудов (17%) и мочеполовой системы (12%), пишет ТАСС.

После пандемии 76% татарстанцев признались, что внесли бы изменения в офисную работу. Они отметили нехватку тихих уголков и зон для расслабления, в качестве пожеланий предложили добавить кофеварку и расширить офисное пространство для соблюдения социальной дистанции.



Ольга Шагиева