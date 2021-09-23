Исследование: офисным работникам Татарстана не хватает тихих уголков и кофеварки

После пандемии 76% татарстанцев признались, что внесли бы изменения в офисную работу. Они отметили нехватку тихих уголков и зон для расслабления, в качестве пожеланий предложили добавить кофеварку и расширить офисное пространство для соблюдения социальной дистанции. Об этом сообщает служба исследований hh.ru, подводя итоги совместного с компанией WeWork опроса.

Говоря о преимуществах работы в офисе, жители Татарстана подчеркнули отсутствие отвлекающих факторов, высокую эффективность труда, общение с коллегами и их эмоциональную поддержку. В число плюсов также вошел стабильный интернет.

24% работников региона отметили, что в результате пандемии их взгляд на условия офисной работы не изменился.

В прошлом месяце сервис SuperJob сообщал, что треть россиян готова к снижению зарплаты ради удаленной работы. В Татарстане работодатели считают, что дистанционный режим не отразился на работоспособности сотрудников.