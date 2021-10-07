В Европарламенте обеспокоились сотрудничеством России и Белоруссии

В Европарламенте представили проект резолюции, посвященный ситуации Белоруссии после «года протестов». Участники политического объединения «Зеленые/Европейский свободный альянс», представившие документ, выразили беспокойство политикой властей Белоруссии, в том числе их сотрудничеством с Россией.

Евродепутаты считают, что интеграция России и Белоруссии в нескольких сферах может угрожать безопасности и стабильности европейского континента, особенно странам восточного соседства ЕС, с которыми Россия находится в конфликте.

Также участники выразили сожаление из-за решения Минска выйти из инициативы Евросоюза «Восточное партнерство», пишет RT.

Напомним, в начале сентября в московском Кремле заявили, что политическая интеграция России и Белоруссии теоретически возможна, если будет отвечать интересам обоих государств. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание, что суть интеграции «не в том, чтобы объединиться», а в том, чтобы «выиграли два народа», и союзные программы двух стран содержат решения, направленные на достижение этой цели. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил, что такой вопрос не обсуждается, а слухи об этом — «абсолютная глупость» и «выдумка коллективного Запада».



Ольга Шагиева