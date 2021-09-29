В Москве медикам будут платить за каждого привитого сверх плана

В Москве власти решили назначить стимулирующие выплаты медикам за проведение вакцинации и ревакцинации. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Медики, которые привлекут граждан к вакцинации или ревакцинации сверх плана, будут получать дополнительные выплаты: за одного привитого в возрасте от 18 до 60 лет врачам выплатят 200 рублей, за привитого старше 60 лет — 400 рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Вакцинация от коронавируса идет по всей России. В РФ зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» Роспотребнадзора, «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова РАН, «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».

В Татарстане количество желающих сделать прививку от коронавируса в Татарстане упало в 10 раз, мало делают и прививку от гриппа. В день в казанской поликлинике №10 прививают от гриппа около 100 человек: на 92 тысячи прикрепленного взрослого населения это чуть более 2%. Чаще это люди пожилого возраста.

Ольга Шагиева