Sky News: НАТО высылает половину российских дипломатов в ответ на враждебную деятельность

НАТО высылает половину российских дипломатов в ответ на подозрения в якобы имевшей место «враждебной деятельности России в последние годы». Альянс принял решение сократить число представителей РФ до десяти, сообщает британский телеканал Sky News.

Восемь российских дипломатов НАТО лишает аккредитации, позиции еще двух сокращаются. В итоге из 20 представителей России при альянсе в Брюсселе останется лишь десять.

В мае в НАТО заявляли, что организации необходимо предпринять все возможное, «чтобы проявить стратегическую выдержку в отношении России». Несмотря на эту позицию, там не исключают взаимодействия с РФ в сфере контроля над вооружениями и климата, а также в вопросах борьбы с терроризмом и пандемией коронавируса.

Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает НАТО элементом дестабилизации. По его словам, Североатлантический Альянс не несет стабильности на континенте.



Татьяна Демина