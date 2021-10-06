Защитник «Рубина» Самошников пропустит матч сборной России со Словакией в Казани

Защитник «Рубина» Илья Самошников пропустит матч сборной России против Словакии в рамках отбора на чемпионат мира — 2022 по футболу.

Футболист продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в игре 10-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (0:1). По словам агента игрока Евгения Моисеева, Самошников не успеет вернуться в строй до начала матча со Словакией.

«Илья потихоньку начинает восстанавливаться. По срокам еще рано говорить. Вчера у Самошникова сошла опухоль. Более подробная информация будет через пару дней. Он точно пропустит матч со Словакией», — приводит слова Моисеева «РБ Спорт».

Фото: rfs.ru

Самошников дебютировал за сборную России в сентябре нынешнего года, проведя 13 минут в игре с Хорватией (0:0). Всего в его активе 3 матча за национальную команду.



Напомним, встреча между Россией и Словакией состоится 8 октября на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Игра начнется в 21.45 по московскому времени. В связи с этим в столице Татарстана продлят работу общественного транспорта до часа ночи.

