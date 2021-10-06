В России предложили ужесточить ввоз крепкого алкоголя из стран ЕАЭС

Минфин России предложил обязать импортеров алкоголя из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предоставлять банковскую гарантию в таможенные органы, говорится в документе «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022–2024 годы», пишут «Ведомости».

Мера коснется только той продукции, которая маркируется федеральными специальными марками, то есть крепкого алкоголя или вина. Чтобы исключить риски неуплаты обязательных платежей в бюджет, нужно ввести новое требование. Сейчас такую гарантию предоставляют только российские производители для приобретения спирта.

Фото: pxfuel.com

Несколько лет назад уполномоченный по правам предпринимателей, председатель совета Союза виноградарей и виноделов России Борис Титов предлагал ввести специальный сбор на импорт вина, виноматериалов, коньячных спиртов и, возможно, крепкого алкоголя.

Алексей Нечаев