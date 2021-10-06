В России зарегистрирован новый максимум смертей от коронавируса — 929 случаев за сутки

Фото: Максим Платонов (архив)

В России за минувшие сутки зарегистрировали новый максимум смертей от коронавируса — умерли 929 человек. Всего по состоянию на 6 октября от COVID-19 скончались 212 625 россиян.

За прошедшие сутки в России подтвердилось 25 133 новых случая COVID-19. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 7 662 560 заболевших коронавирусом.

Вылечился от COVID-19 за минувшие сутки 19 841 пациент. Всего на сегодняшний день насчитывается 6 778 900 выздоровевших, сообщает федеральный оперштаб.

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Татьяна Демна