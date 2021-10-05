Сборная России по футболу анонсировала матч со Словакией, который пройдет в Казани, — видео

Сборная России по футболу анонсировала предстоящий матч со Словакией, который состоится 8 октября на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Видео опубликовано в telegram-канале сборной.

По сюжету, главный тренер сборной России Валерий Карпин едет на автомобиле и набирает в навигаторе маршрут до «Ак Барс Арены». После этого он включает радио и слышит, как главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий просит поставить по радио кавер на песню «Татарстан Супергуд» для Карпина.

Матч сборной России против Словакии в рамках отбора к чемпионату мира-2022 пройдет 8 октября. Игра начнется в 21.45 мск. Ее смогут посетить не более 13,5 тысячи зрителей. Прийти на игру можно лишь при наличии сертификата о вакцинации или справки о перенесенном заболевании. QR-код будет проверяться. С ПЦР-тестом пройти будет нельзя.

Татьяна Леухина