В Татарстане участились случаи наезда автомобилистов на диких животных

В Татарстане участились случаи наезда автомобилистов на диких животных. Об этом рассказали в пресс-службе Госкомитета по биоресурсам.

За 9 месяцев 2021 года зафиксировано уже 109 происшествий. Чаще всего животных сбивают в Елабужском, Пестречинском, Альметьевском и Чистопольском районах Татарстана. В результате гибнут не только животные, но и люди.

В Госкомитете по биоресурсам Татарстана призывают водителей быть предельно внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и не пропускать знаки об информировании о возможной миграции диких животных.

В конце сентября в Татарстане около Елабуги автобус сбил лося. От сильного удара пострадала и передняя часть автобуса — бампер и фары.



Ольга Шагиева