Новости общества

11:09 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане участились случаи наезда автомобилистов на диких животных

08:56, 06.10.2021
В Татарстане участились случаи наезда автомобилистов на диких животных
Фото: ojm.tatarstan.ru/

В Татарстане участились случаи наезда автомобилистов на диких животных. Об этом рассказали в пресс-службе Госкомитета по биоресурсам.

За 9 месяцев 2021 года зафиксировано уже 109 происшествий. Чаще всего животных сбивают в Елабужском, Пестречинском, Альметьевском и Чистопольском районах Татарстана. В результате гибнут не только животные, но и люди.

В Госкомитете по биоресурсам Татарстана призывают водителей быть предельно внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и не пропускать знаки об информировании о возможной миграции диких животных.

В конце сентября в Татарстане около Елабуги автобус сбил лося. От сильного удара пострадала и передняя часть автобуса — бампер и фары.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также