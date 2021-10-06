Экологи в Татарстане выявили ряд нарушений у реки Степной Зай
В Альметьевском районе экологи Юго-Восточного территориального управления Минэкологии и природных ресурсов РТ выявили целый ряд нарушений правил охраны водных объектов на участке села Тихоновка. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Специалисты выявили факт сброса глинистого раствора в реку Степной Зай предприятием, которое проводит земляные работы. Также неоднократно из реки производили забор воды при помощи гофрированного шланга, подключенного к мотопомпе. А в восьми метрах от воды на берегу организована стоянка и движение автомобилей.
В отношении юридического лица экологи составили протоколы по ч. 1 ст. 8.13 КоАП РФ, ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ и ст. 7.6 КоАП РФ.
В Татарстане за 2021 год, объявленный годом экологии, с нарушителей взыскали более 35 млн рублей штрафов.
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