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Экологи в Татарстане выявили ряд нарушений у реки Степной Зай

08:07, 06.10.2021
Экологи в Татарстане выявили ряд нарушений у реки Степной Зай
Фото: eco.tatarstan.ru

В Альметьевском районе экологи Юго-Восточного территориального управления Минэкологии и природных ресурсов РТ выявили целый ряд нарушений правил охраны водных объектов на участке села Тихоновка. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Специалисты выявили факт сброса глинистого раствора в реку Степной Зай предприятием, которое проводит земляные работы. Также неоднократно из реки производили забор воды при помощи гофрированного шланга, подключенного к мотопомпе. А в восьми метрах от воды на берегу организована стоянка и движение автомобилей.

В отношении юридического лица экологи составили протоколы по ч. 1 ст. 8.13 КоАП РФ, ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ и ст. 7.6 КоАП РФ.

В Татарстане за 2021 год, объявленный годом экологии, с нарушителей взыскали более 35 млн рублей штрафов.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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