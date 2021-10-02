Новости общества

15:00 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане в год экологии взыскали более 35 млн рублей штрафов

20:47, 02.10.2021
В Татарстане в год экологии взыскали более 35 млн рублей штрафов
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за 2021 год, объявленный годом экологии, с нарушителей взыскали более 35 млрд рублей штрафов, сообщает Минэкологии республики.

Несмотря на внушительную сумму нарушений оказалось меньше, чем годом ранее. Так, в 2020 году министерство объявляло о более чем 5 тысячах нарушений, а в этом году (по данным на 1 сентября) обнаружили более 3,5 тысячи. В 2020 году специалисты взыскали более 60 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Накануне инспекторы Минэкологии выявили склад отходов в Альметьевске и обнаружили незаконную добычу известняка.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также