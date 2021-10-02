В Татарстане в год экологии взыскали более 35 млн рублей штрафов
В Татарстане за 2021 год, объявленный годом экологии, с нарушителей взыскали более 35 млрд рублей штрафов, сообщает Минэкологии республики.
Несмотря на внушительную сумму нарушений оказалось меньше, чем годом ранее. Так, в 2020 году министерство объявляло о более чем 5 тысячах нарушений, а в этом году (по данным на 1 сентября) обнаружили более 3,5 тысячи. В 2020 году специалисты взыскали более 60 млн рублей.
Накануне инспекторы Минэкологии выявили склад отходов в Альметьевске и обнаружили незаконную добычу известняка.
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