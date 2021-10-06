В Казани пройдет митинг по случаю Хәтер көне

В Казани проведут митинг в День памяти взятия города войсками Ивана Грозного. Исполком Казани согласовал акцию 15 октября с условием соблюдения необходимых ограничений.



Акцию Всетатарский общественный центр (ВТОЦ) проведет 15 октября в сквере имени Тинчурина. Активисты предлагали провести ее на улице Баумана, у памятника Муллануру Вахитову и у театра Камала, однако исполком согласовал сквер.

Хәтер көне — ежегодный День памяти погибших защитников Казани в 1552 году. Это день связан с падением Казанского ханства при взятии города Иваном Грозным. Татарская общественность отмечает День памяти с 1989 года. В начале 90-х акции собирали до 10 тысяч человек, однако со временем стало собираться значительно меньшее количество людей. Так, в прошлом году под проливным дождем собрались около 80 человек.

Ольга Шагиева