Всемирный банк улучшил прогноз по росту российского ВВП

Всемирный банк спрогнозировал улучшение темпов роста ВВП России в 2021 году с 3,2% до 4,3%. Об этом говорится в докладе банка об экономике региона Европы и Центральной Азии.

По данным Всемирного банка, экономика России поддерживается ранним восстановлением внутреннего спроса и повышенными ценами на энергоносители. Улучшенный прогноз отражает дополнительную фискальную поддержку, хоть и небольшую.

При этом прогноз экономики России на 2022 год ухудшен с 3,2% до 2,8%, а на 2023 год — с 2,3% до 1,8%. Авторы объяснили это ожиданиями стабилизации спроса и снижением цен на промышленное сырье, пишет «РИА Новости».



В сентябре эксперты спрогнозировали продолжение роста электронной торговли и после окончания пандемии. 86% опрошенных говорят, что будут делать покупки онлайн и после ее завершения.



Ольга Шагиева