В Казани нашли тела молодых супругов — СК возбудил дело об убийстве
В квартире одного из домов по улице Ягодинской в Казани обнаружили тела 22-летних супругов. Согласно предварительным данным, женщина умерла в результате удушения, а мужчина, вероятно, свел счеты с жизнью.
Следственные органы СК РФ по РТ возбудили уголовное дело по статье об убийстве. По предварительным данным, супруги незадолго до трагедии подали заявление о разводе. Преступление совершено на почве личных неприязненных отношений.
Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего, продолжается расследование уголовного дела, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.
Вчера полиция задержала подозреваемого в убийстве девушек в Оренбургской области. Правоохранители задержали его в Орске, когда он пытался угнать автомобиль. Ранее подозреваемый уже был судим за убийство.
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