В Казани нашли тела молодых супругов — СК возбудил дело об убийстве

В квартире одного из домов по улице Ягодинской в Казани обнаружили тела 22-летних супругов. Согласно предварительным данным, женщина умерла в результате удушения, а мужчина, вероятно, свел счеты с жизнью.



Следственные органы СК РФ по РТ возбудили уголовное дело по статье об убийстве. По предварительным данным, супруги незадолго до трагедии подали заявление о разводе. Преступление совершено на почве личных неприязненных отношений.

Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего, продолжается расследование уголовного дела, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера полиция задержала подозреваемого в убийстве девушек в Оренбургской области. Правоохранители задержали его в Орске, когда он пытался угнать автомобиль. Ранее подозреваемый уже был судим за убийство.

Маргарита Головатенко